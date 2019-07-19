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19. 07. 2019

В кафе Запорожья произошла перестрелка

В Запорожье в кафе произошла перестрелка, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

В центре Запорожья в местном кафе произошел конфликт между посетителями и охранником, в результате которого посетители вынуждены были покинуть заведение.

Но мужчины вернулись через некоторое время и один из них нанес охраннику заведения удары битой, а второй несколько раз выстрелил в сторону охранника, работников заведения и посетителей.

В результате инцидента пострадали два человека, среди которых иностранец. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Начато уголовное производство по статьям "умышленное убийство, с при меткой “покушение” и "хулиганство".

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, устроившего перестрелку в пивном баре Киева.

В Запорожье произошла перестрелка 

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Источник: korrespondent.net

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