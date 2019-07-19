Дедушка насиловал внучку, пока ее мать работала в Польше

В Донецкой области дедушка насиловал свою внучку, пока мать ездила на заработки в Польшу. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Как сообщается, в связи с затруднительным материальным положением 30-летняя мать периодически уезжала на заработки в Польшу, свою дочку оставляла на родителей сожителя.

"После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где была установлена беременность сроком 7 месяцев", - говорится в сообщении.

Врачи вызвали полицию, девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее. Через некоторое время ребенок родил в родильном центре Гданьска девочку.

Ранее в Черниговской области несовершеннолетнюю изнасиловали, угрожая ножом.

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Источник: korrespondent.net