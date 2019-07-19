Военных обеспечат мобильными жилыми модулями

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 июля, представил мобильные жилые модули для размещения военнослужащих.

"Что касается машин этих крупных комплексов, я так понимаю, что нам всего нужно 200 таких комплексов, правильно? 40 – 30 уже готовы, сейчас 10 будут готовы, я думаю, что мы до конца этого года выполним эту задачу. Что касается на 4–6 человек – ну, тут мы немножко спорим, я – люди, они знают армию изнутри, я не знаю, я больше за то, чтобы быть более гуманным, чтобы по 4 человека жили. Ну, пока что спорим", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что в мобильном модуле есть туалеты и душевые; кондиционеры и печки на зиму. Кроме того, предусмотрены отдельные прачечные с техникой Bosch.

"Здесь разные варианты и в зависимости от того места, где они будут применяться, будут меняться комплектация, будет модель самого контейнера меняться. Если есть опасность жизни наших военных, они будут углубляться в землю и немного конструктивно будут меняться для того, чтобы личный состав не получил поражения. А даже там, где они не будут вкапываться, если они не будут применяться на первой линии, есть инженерные средства защиты этого контейнера", - рассказал министр обороны Степан Полторак.

По его словам, с понедельника начнутся торги - Минобороны с начальником Генштаба будут выбирать лучшего производителя.

Ранее Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Нововведения касаются, в частности, порядка формирования военных администраций в случае введения военного положения.

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Источник: korrespondent.net