В Альпах разбился самолет: погибли три человека

В горах Альпах недалеко от границы с Германией разбился небольшой самолет, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает AP.
Самолет разбился 18 июля вечером в горах недалеко от города Лейташ. Он врезался в скалу на высоте около 2300 метров.
Власти утверждают, что самолет полностью сгорел после крушения, и было не сразу ясно, где он был зарегистрирован или куда направлялся.
В результате авиакатастрофы погибли три человека. Их личности не установлены.
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Источник: korrespondent.net
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