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19. 07. 2019

В Альпах разбился самолет: погибли три человека

В горах Альпах недалеко от границы с Германией разбился небольшой самолет, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает AP.

Самолет разбился 18 июля вечером в горах недалеко от города Лейташ. Он врезался в скалу на высоте около 2300 метров.

Власти утверждают, что самолет полностью сгорел после крушения, и было не сразу ясно, где он был зарегистрирован или куда направлялся.

В результате авиакатастрофы погибли три человека. Их личности не установлены.

Напомним, ранее в Канаде при крушении самолета погибли три человека. А в России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на свекольное поле, пилот сбежал.

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Источник: korrespondent.net

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