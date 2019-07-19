Украина хочет купить списанные катера Польши - СМИ

Украина изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта 1241 Молния - Металович и Ролник. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на источники.

В настоящее время эти катера находятся в распоряжении польского Агентства военного имущества и выставлены на продажу по цене 800 тысяч злотых за каждый (210 тысяч долларов). По информации издания, для оценки целесообразности приобретения польских корветов Министерством обороны представители ВМС Украины предварительно уже осмотрели предлагаемые корабли.

Катера Металович и Ролник были сняты с вооружения ВМС Польши в декабре 2013 года. Они, как и два других корабля проекта 1241 Молния-Горник и Хутник, были приняты на вооружение в период с 1983-го по 1989 год. Производились корабли на судостроительном заводе Вымпе» в российском Рыбинске.

Первые два катера проекта Молния ВМС Польши вывели из своего состава в мае 2005 года. В марте 2006 года с вооружения также были сняты противокорабельные ракеты П-15 Термит (основное вооружение катеров), поэтому Металович и Ролник дослуживали свой срок будучи вооруженными только артиллерийской установкой АК-176М калибра 76 миллиметров и двумя установками АК-630М калибра 30 миллиметров.

Водоизмещение катеров проекта 1241РЭ составляло 455 тонн при длине 57 метров, ширине 10,2 метра и осадке 2,5 метра. Корабли были способны развивать скорость до 42 узлов, а автономность их плавания составляла десять суток.

В составе ВМС Украины уже входили четыре катера проекта 1241. В 2012 году два таких катера были выведены из состава флота, а оставшиеся два были захвачены в Крыму.

1 июня сообщалось, что Военно-морские силы Украины проводят ряд испытаний с обновленными катерами типа Island, переданные США в рамках двухстороннего сотрудничества, и находятся на завершающем этапе.

Также сообщалось, что украинское правительство проводит переговоры о совместном с Францией производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране Госпогранслужбы.

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Источник: korrespondent.net