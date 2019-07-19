НАБУ проводит обыски в спортклубе Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро в пятницу, 19 июля, осуществляют обыски автомобильной компании Богдан Моторс, в том числе в киевском спортивном клубе 5 элемент. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015-2018гг, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Расследование здетективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Как сообщает Украинская правда, детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб 5 элемент. Однако правоохранителей не пускали в помещение, объясняя, что там приемная народного депутата.

Спортивно-оздоровительный комплекс Монитор, известный как элитный фитнес-клуб 5-й элемент, принадлежит нескольким акционерным обществам, а конечными бенефициарами являются экс-президент Петр Порошенко и его соратник, нардеп Игорь Кононенко.

Отметим, накануне глава НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро впервые начало получать от СБУ материалы на топ-чиновников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net