Турция нанесла авиаудар по целям в Ираке

Турецкая авиация нанесла удар по Иракскому Курдистану в ответ на убийство турецкого дипломата в городе Эрбиль. Об этом сказал министр обороны страны Хулуси Акар, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 19 июля.

"После злодейского нападения в Эрбиле мы провели мощную воздушную операцию в горном районе Кандиль и нанесли тяжелый урон террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК)", – говорится в заявлении, распространенном от имени министра.

В документе говорится об уничтожении "боевых позиций, жилищ и укрытий террористов".

Глава минобороны отметил, что борьба с террором в регионе будет продолжаться.

Напомним, 17 июля в Эрбиле было совершено нападение на турецких дипломатов. Тогда погиб сотрудник генконсульства Турции и два гражданина Ирака.

Город Эрбиль считается столицей Иракского Курдистана – государственного образования в составе Ирака со статусом широкой автономии, стремящегося к отделению. В Анкаре неоднократно высказывались против идеи независимости Иракского Курдистана.

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Источник: korrespondent.net