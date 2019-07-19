Меркель прокомментировала приступы дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что состояние здоровья позволяет ей исполнять полномочия главы правительства ФРГ. Об этом она заявила 19 июля на пресс-конференции в Берлине.

"Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи", - сказала Меркель, добавив, что понимает, почему журналисты осведомляются о состоянии ее здоровья.

Меркель отметила, что в 2021 году заканчивается срок исполнения полномочий канцлера, и выразила надежду на то, что "потом будет другая жизнь".

Напомним, в июле у Меркель заметили третий приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Ранее аналогичные ситуации происходили во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

После трех инцидентов с дрожью канцелярия Меркель изменила протокол церемонии встречи иностранных гостей.

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Источник: korrespondent.net