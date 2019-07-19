В Ивано-Франковской области, на развилке в селе Ильцы Верховинского района, третий день продолжается акция протеста с требованием ремонта дороги на участке Ворохта - Верховина. Об этом сообщает сообщество Карпаты – SOS.

"19.07.2019 года протестная акция по восстановлению дороги Р24 на участке Ворохта - Верховина продолжается. Будут пропускать только спецтранспорт, машины с избирательной документацией, беременными и с детьми до шести лет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что остальной автотранспорт будут пропускать в режиме: по пять автомобилей в час в каждую сторону. В то же время, грузовики на этом пути не будут пропускать вообще.

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье жители перекрыли дорогу, требуя ее ремонта

Напомним, в начале месяца жители Закарпатья перекрывали дорогу с требованием продолжить ее ремонт.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о "зеркальных дорогах" через пять лет. Он пообещал за время своей каденции сделать все возможное, чтобы украинцы ездили по дорогам "в кайф".

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Источник: korrespondent.net