Убийство "Сармата": нардепа вызвали на допрос

По делу об убийстве участника АТО Виталия Олешко на допрос в качестве свидетеля вызван нардеп от Воли народа Александр Пономарев. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, пишет УП.

"Пономареву сегодня вручили повестку, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на завтра. В отношении 11 ранее задержанных людей досудебное расследование завершено. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного производства. В ближайшее время дело будет передано в суд", - сообщил Тракало.

По данным нардепа Мустафы Найема, Александра Пономарева вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.

Напомним, 31 июля в Бердянске Виталий Олешко был застрелен в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье. В тот же день полиция задержала группу киллеров, убивших Олешко.

Вскоре один из задержанных за убийство Олешко признался в содеянном и назвал заказчика преступления.

17 декабря первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что полиция задержала одного из возможных заказчиков убийства Сармата.

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Источник: korrespondent.net