На Донбассе погиб военный из Хмельницкого

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий из Хмельницкого Богдан Бигус. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого городского совета в пятницу, 19 июля.

Отмечается, что 28-летний Бигус служил в 9-м отдельном полку специального назначения ВСУ.

По данным местного издания Всім, военный погиб, когда уже возвращался из боевого задания со своим товарищем. В этот момент он наткнулся на растяжку и погиб от осколочных ранений. Товарища Бигуса госпитализировали.

У погибшего остались мама, жена и двое маленьких детей.

В горсовете добавили, что с Богданом Бигусом попрощаются 21 июля в 12:00 на майдане Независимости.

Напомним, за сутки 18 июля сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный погиб и еще два получили ранения.

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Источник: korrespondent.net