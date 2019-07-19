В Грузии освободили украинку, задержанную с 10 детьми

Тбилисский городской суд освободил гражданку Украины Юлию Сусляк, обвиняемую в попытке продажи 10 детей. Дело передано на рассмотрение украинской стороне. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Зураба Тодуа.

Ранее в апреле МВД Грузии сообщило о задержании 37-летней гражданки Украины, которую обвиняют в торговле несовершеннолетними. По данным ведомства, женщина с десятью детьми прибыла в Тбилиси 9 апреля из Москвы и планировала отправится в Абхазию.

МВД начало расследование после того, как женщина привела детей в госпиталь города Зугдиди с симптомами интоксикации. Подозрение правоохранителей вызвало несоответствие в документах - четверо детей якобы родились в один год. По данным следствия, женщина агрессивно относилась к детям и содержала их в плохих условиях. Возбуждено дело по статье "траффикинг, торговля несовершеннолетними, с вывозом потерпевших за границу". В то же время СМИ писали, что женщина является матерью троих детей, а еще семеро родили суррогатные матери в Киеве.

Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы. МВД также утверждало, что женщина перевезла из Украины в Россию 11 детей, а после прибыла в Грузию с десятью детьми, вскоре ведомство приступило к изучению судьбы одиннадцатого ребенка.

Позже сообщалось, что МИД Украины вернуло 10 детей на родину.

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Источник: korrespondent.net