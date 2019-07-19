В горсовете Борисполя провели обыск - СМИ

В горсовет Борисполя провели обыски, сообщает УНН в пятницу, 19 июля.
По данным издания, с обысками пришли в кабинет первого заместителя городского главы.
Следственные действия проводило управление защиты экономики Киевской области.
Напомним, во время визита в Борисполь президент Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета и поспорил с мэром города.
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Источник: korrespondent.net
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