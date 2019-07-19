В горсовете Борисполя провели обыск - СМИ

В горсовет Борисполя провели обыски, сообщает УНН в пятницу, 19 июля.

По данным издания, с обысками пришли в кабинет первого заместителя городского главы.

Следственные действия проводило управление защиты экономики Киевской области.

Напомним, во время визита в Борисполь президент Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета и поспорил с мэром города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net