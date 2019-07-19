В Британии во время гонок авто вылетело в толпу

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате ДТП во время уличных гонок в британском городе Стивенидж, расположенном к северу от Лондона. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Один из автомобилей пытался выехать из-за поворота, когда в него врезался другой спорткар. От удара машину отбросило на болельщиков. В результате пострадало 17 человек в возрасте от 14 до 17 лет.
Свидетели отмечают, что некоторых подростков подбросило в воздух. Сейчас на месте происшествия работают более 30 аварийных служб. На данный момент неизвестно, был ли кто-либо из водителей арестован.
Ранее автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек.
В Китае внедорожник сбил семь мотоциклистов
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость