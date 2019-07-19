Украинский сотрудник обокрал Microsoft на $10 млн - СМИ

В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука, которого подозревают в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft, сообщает The Register.

Украинца подозревают в том, что он обокрал компанию Microsoft на $10 млн.

Кващук работал в Microsoft с августа 2016 по июнь 2018 года. Ранее он был контрактным сотрудником, а потом устроился в штат и трудился в городе Рентон, штат Вашингтон. Украинец был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, отвечающей за ecommerce-деятельность.

У тестировщиков этой команды есть возможность создавать аккаунты, пользуясь специально выделенными email-адресами и кредитными картами. Затем они, фактически, совершают бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами. Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных таким образом.

Однако, Кващук обошел это ограничение. Он покупал через свой аккаунт подарочные карты. Затем их стоимость можно было начислить на свой счет и получить скидку в цифровом или офлайновом магазине Microsoft.

Он пользовался схемой для личной выгоды и продавал цифровые карты третьим лицам. По данным обвинения, он нанес компании убытка на $10 млн, торгуя промокодами по заниженным ценам.

Мошенничество позволило Кващуку, зарплата которого до вычета налогов составляла $116 000, купить себе автомобиль Tesla стоимостью $162 000 и виллу у озера стоимостью $1,6 млн. Прокуроры утверждают, что за семь месяцев эксплуатации схемы, на банковский счет Кващука поступили $2,8 млн.

Ранее сообщалось, что в США украинца судят за хакерство. Он был арестован вместе с двумя другими украинцами по обвинению в деятельности хакерской группы FIN7.

Еще одного украинца власти США обвинили во взломе базы данных правительственной комиссии. Против 27-летнего киевлянина Александра Еременко выдвинули обвинения в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

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Источник: korrespondent.net