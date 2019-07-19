Вышинский категорически против обмена - омбудсмен РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что главного редактора ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского должны освободить без дополнительных условий. Об этом пишет Интерфакс.
"Он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - сказала омбудсмен.
Москалькова подчеркнула, что обмены не входят в ее компетенцию, хотя списки заключенных для обмена передавались именно через офисы омбудсменов Украины и России.
Как сообщалось, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ предложила освободить Сенцова.
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Зеленский: Готовы обменять Вышинского на Сенцова
Источник: korrespondent.net
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