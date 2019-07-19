В Донецкой области сотрудники полиции изъяли у задержанного ранее наркодельца арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 19 июля.

Отмечается, что во время розыскных мероприятий по документированию сбыта тяжелых наркотиков группой дилеров полицейские установили причастность главаря наркогруппировки к хранению боеприпасов.

"Проведя необходимую работу, оперативники выяснили местонахождение опасных предметов и изъяли восемь гранат Ф-1 и две гранаты РГД-5 с запалами к ним, два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и около тысячи патронов различного калибра. Оружие было обнаружено в доме родственника задержанного", – говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на проверку. Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе у наркодельца изъяли арсенал боеприпасов

Напомним, в одном из озер Львова нашли пакет с 11 гранатами и запалами к ним.

Также военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытки сбыта взрывчатки в Миргороде.

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Источник: korrespondent.net