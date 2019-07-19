У Порошенко отреагировали на обыски НАБУ

В партии Европейская Солидарность заявляет, что следственные действия Национального антикоррупционного бюро не имеют никакого отношения ни к партии, ни к Петру Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии в пятницу, 19 июля.

В политсиле заявляют, что обыски проводятся в присутствии телекамер, "которые очевидно нужны для организации политической "картинки»".

"Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место для ведения "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации", - утверждают в партии экс-президента.

В Евросолидарности считают такие действия "грязной политической технологией", направленной против политсилы.

"Когда это происходит в такой способ в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это является исключительно грязной политической технологией, направленной против Европейской Солидарности. И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивает, что антикоррупционные органы, не должны принимать участие в "рязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям".

Как сообщалось, НАБУ проводит обыски в автомобильной компании Богдан Моторс, в том числе в киевском спортивном клубе 5 элемент. Следственные действия идут по делу о растратах средств чиновниками Минобороны и Генштаба.

Как известно, Богдан Моторс снова возглавляет экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, который вместе с сыном является фигурнатом резонансного скандала с коррупционными схемами в оборонке.

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Источник: korrespondent.net