Военных на передовой обеспечат мобильными домами

Украинских военных на первой и второй линии обороны обеспечат комфортными мобильными жилыми модулями. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил президент Владимир Зеленский во время презентации жилых модулей для военнослужащих, сообщает Лига.net.

По словам Зеленского, после посещения зоны ООС был поднят вопрос об улучшении условий проживания военнослужащих в опасной зоне, вдоль линии разграничения.

"Подготовлены мобильные домики для военных, там все самое главное есть: кондиционеры, печь на зиму. Есть отдельные мобильные прачечные - там классная техника. Есть туалеты, есть душ. Чтобы военные себя чувствовали нормально", - сказал он.

Всего необходимо 200 таких комплексов, 30 уже собраны - из них 10 готовы к переброске в ООС.

Зеленский выразил надежду, что до конца года план будет выполнен.

Министр обороны Степан Полторак добавил, что модули рассчитаны как для первой, так и для второй линии обороны. Комплектация модуля будет изменяться в зависимости от того, где находятся военные - в случае опасности для жизни, модуль будет углубляться в землю. Также в планах - установка больших мобильных городков, рассчитанных на 600 человек.

На реализацию этой программы, подчеркнул Зеленский, деньги уже есть.

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Источник: korrespondent.net