Парубий назвал "шоу" созыв Рады Зеленским

Глава Верховной Рады Андрей Парубий считает, что инициатива президента Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента была предвыборным "шоу", сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 19 июля.

"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины – не Квартал, не КВН, это наивысший законодательный орган государства", - сказал спикер.

"И Верховная Рада Украины не будет принимать участия в каких-либо сомнительных незаконных шоу", - добавил Парубий.

Как сообщалось, в ответ на первое обращение Зеленского Парубий заявил, что письмо президента о созыве внеочередного заседание не соответствует законодательству и попросил его переписать.

После этого Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии. Сессия Рады восьмого созыва заканчивается 19 июля, поэтому просьба провести внеочередное заседание соответствует законодательству, заявил президент.

После второго отказа Парубия Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к спикеру Рады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net