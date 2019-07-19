Пограничники заявили о буме фальшивых документов

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили четырех граждан Турции с поддельными документами и иранца с чужим паспортом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, 16-летний парень и трое мужчин 32-х и 42-х лет прибыли в Украину из Турции различными авиарейсами два дня назад, их впустили в страну. 19 июля все четверо прибыли в аэропорт и планировали вылететь из Украины – одни в Швейцарию, другие в Бельгию.

"Их поездки отложатся на неопределенный срок, ведь во время контроля пограничники обнаружили, что предоставленные ими на контроль паспорта – поддельные. Во время беседы иностранцы сообщили, что каждый, чтобы беспрепятственно попасть в страны Европы, якобы в Киеве заплатил по 2 тысячи евро за изготовление поддельных документов", - говорится в сообщении.

Всех задержанных пограничники привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Им запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года, их вернули обратно авиарейсом в Турцию.

Кроме того, во время проверки пассажиров, направлявшихся в Лондон транзитом через Киев, 41-летний гражданин Ирана предоставил пограничникам чужой паспортный документ на имя 49-летнего гражданина Кипра.

Иранец рассказал, что чужой паспорт приобрел в Стамбуле за 5 тысяч евро для путешествий по Европе. Сейчас иностранец, уже с настоящим паспортом, ждет обратного рейса в Тегеран.

Напомним, в Венгрии осудили более 50 украинцев за подделку документов. Самые большие сроки получили двое обвиняемых, имеющих двойное гражданство Украины и Венгрии.

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Источник: korrespondent.net