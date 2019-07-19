В Афинах произошло мощное землетрясение

В Греции в пятницу, 19 июля, зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла, сообщает Ekathimerini.
Эпицентр землетрясения в 20 километрах от Афин.
СМИ сообщали о частичном отключении электроэнергии в центре Афин. Жители города покидали здания и выбегали на улицы.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.
Напомним, в июле произошло сильнейшее за 25 землетрясение в Калифорнии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость