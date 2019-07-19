Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2019, пятница, 17:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
19. 07. 2019

В Афинах произошло мощное землетрясение

В Греции в пятницу, 19 июля, зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла, сообщает Ekathimerini.    

Эпицентр землетрясения в 20 километрах от Афин.

Также зафиксирована серию афтершоков, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
По данным сейсмологов, за час в том же районе зафиксировано не менее семи сейсмических событий с магнитудой от 2,5 до 4,6. Наиболее сильным стало седьмое землетрясение магнитудой 4,6. Оно было зафиксировано в 15.11. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

СМИ сообщали о частичном отключении электроэнергии в центре Афин. Жители города покидали здания и выбегали на улицы.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Напомним, в июле произошло сильнейшее за 25 землетрясение в Калифорнии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Где служишь?
- Я работаю в КГБ.
- Расскажи что-нибудь интересное!
- О тебе или о себе?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.