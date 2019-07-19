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19. 07. 2019

В Китае на фабрике произошел взрыв

Взрыв произошел в пятницу, 19 июля, на одной из фабрик в провинции Хэнань в центре КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. По его данным, ЧП произошло в 17:50 по местному времени.

Информационный портал Sina уточняет, что в результате взрыва на фабрике в городе Саньмэнься пострадали несколько человек.

По данным портала, ударной волной от взрыва в радиусе 3 км в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла.

К месту происшествия прибыли спасатели и пожарные. Причина инцидента выясняется.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

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В Турции произошел взрыв на азотном заводе

Источник: korrespondent.net

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