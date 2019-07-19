Зеленский уволил 11 украинских послов

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 11 послов послов Украины. Указы опубликованы в пятницу, 19 июля, на сайте главы государства.

Так, президент уволил послов в Республике Армения, Вьетнаме и Королевстве Камбоджа, Кипре, Туркменистане, Ватикане, Мальте, Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили, Иорданском Хашимитском Королевстве, в Нигерии, Гане, Бенине и Сьера-Леоне, ЮАР, Марокко, а также посла в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил уволить 12 послов, но в каких странах не назвал.

Позже замглавы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что президент принял такое решение, поскольку большинство послов "пересидели свой срок". "Некоторые - в два раза", - отметил он.

Отвечая на вопрос, будут ли вместо двеннадцати отозванных назначены абсолютно новые дипломаты, Пристайко ответил: "Для того, чтобы получить достаточно серьезный дипломатический опыт, необходимо порядка 20 лет... Поэтому я думаю, что тут будет симбиоз: как новые люди, так и опытные дипломаты".

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Источник: korrespondent.net