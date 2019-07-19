СБУ пресекла поставку 180 тонн некачественных консервов в войска

Коммерческая структура поставила почти 180 тонн некачественных мясных консервов для Вооруженных сил Украины, после чего их планировали использовать в питании военных в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 19 июля.

Установлено, что для формирования Неприкосновенного запаса продовольствия ВСУ фирма поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 млн гривен. После того стало известно, что эти продукты непригодны к употреблению, для избежания ответственности должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены консервов на качественные.

"В то же время непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов.

Открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества (ч.5 ст.191 УК Украины). За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, Антимонопольный комитет оштрафовал 22 компании на 870 млн гривен за сговор на тендерах Минобороны по закупке питания.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет главных поставщиков питания для ВСУ. Компаниям Военсервис-Волонтер и Военторг вменяют незаконное формирование налогового кредита.

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Источник: korrespondent.net