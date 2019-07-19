В Минобороны прокомментировали "толчек" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не толкал Министра обороны Степана Полторака, как это могло показаться из видео. Об этом в комментарии InfoResist заявила пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир.

"Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы Президент пообщался с заместителем Главы офиса Президента", - сказала она, добавив, что данное видео пример манипуляции журналистов.

Кушнир добавила, что президент жестикулировал. "Диалог был конструктивным в течение всей встречи".

По словам журналиста Юрия Бутусова, который пообщался с Полтораком, никакого инцидента не произошло.

"С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану", – написал журналист в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Соответствующее видео появилось в сети.

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Источник: korrespondent.net