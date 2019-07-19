Обмен пленными. Прогресса снова нет

Всю неделю в Украине активно обсуждается вопрос обмена пленными с Россией и освобождения задержанных украинских моряков.

На переговорах в Минске обсудили формат обмена с самопровозглашенными “ЛНР” и “ДНР”.

А вот в переговорах с Россией, похоже, прогресса нет.

Моряки “зависли”

Представители прошлой украинской власти заявляли, что вопрос с освобождением украинских военных моряков, задержанных Россией в Керченском проливе, должен решиться в самое ближайшее время. Бывший президент Украины Петр Порошенко даже озвучивал срок до парламентских выборов 21 июля.

Но, в итоге, пока только Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест до осени всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков.

В Кремле ответили, что первым шагом к этому могло бы стать возвращение в Россию главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Украине. Ранее также заявлялось, что Вышинский может поучаствовать в обмене на моряков.

Офис президента Владимира Зеленского озвучил предложение России: одновременно с освобождением Вышинского в Украине освободить Олега Сенцова в России.

Но российский омбудсмен Татьяна Москалькова исключает обмен Вышинского.

По ее словам, мера пресечения для него должна быть изменена украинским судом без всяких предварительных условий.

“Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет”, — говорит Москалькова.

Всех на всех

На переговорах в Минске украинская сторона договорилась с представителями сепаратистов об обмене 69 украинских заложников на 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.

"Достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69. Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующее число... мы могли бы даже сегодня сделать этот обмен. Это было поддержано даже представителями даже с ОРДО и ОРЛО, но этому возразил Кремль, представители Москвы Поэтому, в конце концов, договорились проводить процедуру правовой чистки", - заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

Также об обмене "определенным количеством" пленных договорились во время переговоров советников президентов в "нормандском формате" 12 июля, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Об обмене пленными шла речь и во время телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Но, как выяснилось, Москва и Киев по-разному подходят к вопросу обмена.

"В ходе телефонного разговора действительно упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание, и тогда реализация (обмена) станет более возможной", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что речь идет о "различии в людях, кого считать "всеми": в Киеве таковыми считают одних, в России – других".

Он отказался говорить о персоналиях, по которым у Москвы и Киева есть расхождения.

Источник: korrespondent.net