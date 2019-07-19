Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2019, пятница, 17:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
19. 07. 2019

Суд продлил арест Вышинскому

Подольский райсуд Киева в пятницу, 19 июля, продлил арест главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

В ходе заседания обвиняемый в госизмене и его адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, а сторона обвинения призвала судей продлить ему арест.

"Я прошу удовлетворить просьбу моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с ограничения моей свободы на личное обязательство", - сказал он.

Ранее сообщалось, что суд может выпустить Вышинского из СИЗО в связи с признанием Конституционным судом неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения (содержание под стражей) в отношении ряда лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Где служишь?
- Я работаю в КГБ.
- Расскажи что-нибудь интересное!
- О тебе или о себе?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.