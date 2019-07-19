В Харькове задержали продавца оружия

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, которого подозревают в торговле оружием, украденном при захвате Славянска в 2014 году в райотделе МВД.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава регионального пресс-центра СБУ Владислав Абдула, по данным следствия, мужчина наладил сбыт оружия и боеприпасов, которые получал от родственников из числа боевиков "ДНР".

Покупателей мужчина подыскивал среди представителей криминальных кругов. По данным силовиков, ему удалось продать три пистолета Макарова, похищенных в 2014 году во время захвата Краматорского райотдела.

В ходе обысков по месту проживания фигуранта изъяли оружие и боеприпасы, происхождение которых сейчас устанавливают эксперты.

Сейчас силовики решают вопрос о задержании жителя Славянска, ему готовятся предъявить подозрения по статье "незаконный сбыт и хранение оружия".

Ранее военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытки сбыта взрывчатки в Миргороде.

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На Донбассе у наркодельца изъяли арсенал боеприпасов

Источник: korrespondent.net