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19. 07. 2019

В "ЛНР" заявили о готовности соблюдать перемирие

В самопровозглашенной "ЛНР" заявляют о готовности соблюдать договоренности о так называемом хлебном перемирии на Донбассе, которое вступит в силу с 21 июля. Об этом заявил глава представитель сепаратистов на переговорах в Минске Владислав Дейнего, пишет РИА Новости.
 
"С 21 июля с 00.01 минуты по московскому времени придерживаемся режима прекращения огня вне зависимости от обстоятельств, и процесс этот должен быть необратимым", - сказал Дейнего.
 
Как сообщалось, 17 июля в Минске удалось достигнуть договоренностей по прекращению огня с 21 июля, соблюдению Минских договоренностей, а также доступе наблюдателей ОБСЕ по всей территории Украины.
 
В заявлении Трехсторонней контактной группы впервые прописано в документе, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон. Кроме того, документ предусматривает публичное заявление о заключении долга о прекращении огня на Донбассе.
 

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Источник: korrespondent.net

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