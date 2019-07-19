Бориспольских чиновников подозревают в "откатах"

Правоохранители разоблачили чиновников Бориспольского городского совета в организации системы "откатов" и задокументировали факт вымогательства и получения должностными лицами неправомерной выгоды. Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что за заключение договоров на выполнение работ и поставку товаров за бюджетные средства и в дальнейшем подписания актов выполненных работ субъекты хозяйствования должны были предоставить должностным лицам "вознаграждение" в размере 10% от общей суммы договора.

Также полиция установила, что к коррупционной схеме был причастен один из заместителей мэра города и ряд должностных лиц горсовета.

"Во время процессуальных мероприятий были задокументированы факты получения должностными лицами неправомерной выгоды и распределения средств между ними", - отмечается в сообщении.

Сейчас в здании горсовета, а также по месту жительства подозреваемых проводятся санкционированные обыски. Решается вопрос о вручении им подозрений по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса.

Ранее СБУ задержала во Львове директора коммунального предприятия. Он вымогал 4,7 млн гривен от предпринимателя за признание его победителем открытых торгов.

А в Одесской области силовики задержали на взятке в $10 тысяч прокурора Белгород-Днестровской прокуратуры, который в итоге вывел правоохранителей на тайник с большим количеством оружия.

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Источник: korrespondent.net