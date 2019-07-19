Правоохранители задержали жительницу Винницкой области, которая с топором напала на сотрудницу стоматологии. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Известно, что в четверг, 18 июля, полицейским поступило сообщение о том, что в медучреждении слышны выстрелы.

Как оказалось, в стоматологический кабинет пришла, с топором и пистолетом, агрессивно настроенная женщина. Она на лестничной клетке устроила стрельбу, а после топором начала ломать дверь. К счастью, сотруднице стоматологи удалось убежать, пока происходил "штурм" двери нападавшей.

Прибывшие по вызову охранники заблокировали нападавшую в медучреждении. Приехавшие затем полицейские изъяли топор и предмет, похожий на пистолет Flober Major 2,5 мм.

Выяснилось, что нарушительницей была 48-летняя местная жительница. Однако неизвестно, что стало причиной ее агрессивных действий. Сама она отказалась давать показания, и против нее открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство", которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: Под Винницей женщина стреляла и с топором напала на стоматолога

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Источник: korrespondent.net