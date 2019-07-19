В ЦИК признали регистрацию кандидата с двойным гражданством

Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировала представителя президентской партии Слуга народа Александра Куницкого кандидатом в нардепы, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством. Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Комментируя ситуацию с регистрацией Куницкого (169 округ), Слипачук отметила, что это дело "связано с непонятной для ЦИК подачей кандидатом разных сведений о себе и о своем пребывании на территории Украины".

По ее словам, Куницкий подал в Центризбирком пакет документов на регистрацию, в котором информация не соответствуют действительности. При этом Куницкий заявлял о неоднократных долгосрочных командировках.

"Юридически документы не имели того веса, которые подтверждали бы командировки, почему ЦИК и обратила на них внимание. Мы давали возможность и партии, и кандидату предоставить нам всю необходимую информацию", - сказала она.

Напомним, ранее кандидат от Слуги народа Куницкий был внесен в Миротворец. Причиной внесения стало получение второго гражданства в Израиле, а также возможное сотрудничество со спецслужбами РФ.

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Снятый с выборов Куницкий выиграл суд против ЦИК

Источник: korrespondent.net