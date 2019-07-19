В Австралии сломался самолет премьера Новой Зеландии

В Австралии сломался борт № 1 премьер-министра Новой Зеландии Ясинды Ардерн. Об этом сообщили в Минобороны страны.

"Во время предполетных тестов самолета сломался компьютер, который сохраняет данные полета и является важной частью системы управления самого самолета", - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны добавили, что замену пришлют из Новой Зеландии, а ремонт самолета проведут уже завтра.

В то же время Ясинда Ардерн вместе со своим мужем уже вернулась домой на обычном коммерческом рейсе.

Отмечается, что когда планировался перелет Ардерн в Мельбурн, уже существовали сомнения, что самолет сможет вылететь, ведь тогда продолжались другие ремонтные работы.

Ранее самолет Boeing 737-800 компании SkyUp сломался во время первого полета и вернулся в аэропорт вылета.

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Источник: korrespondent.net