За две неделе на Донбассе погибли трое гражданских

За две недели июля на Донбассе погибли трое гражданских, еще 13 были ранены. Об этом свидетельствуют данные миссия СММ ОБСЕ.

"Миссия подтвердила информацию о 3 погибших и 13 раненых гражданских лицах в период с 1 по 14 июля", - сказано в Twitter организации.

Согласно сообщению, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 81 человека: 10 погибших и 71 ранен.

Напомним, за сутки 18 июля сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный погиб и еще два получили ранения.

Как сообщалось, с 21 июля на Донбассе стартует "хлебное перемирие". Это уже 19 попытка прекратить обстрелы в конфликтном регионе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net