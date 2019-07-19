Суд избрал меру пресечения экс-главе Запорожской области – СМИ

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему главе Запорожской областной госудасртвенно администрации Константину Брылю меру пресечения в виде личного обязательства без ношения электронного браслета. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на информацию из суда в пятницу, 19 июля.

"Личное обязательство, но без браслета", – сказал источник.

По его словам, решение было принято в пятницу.

Ранее сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении Брылю в декларировании недостоверных данных. Следствие установило, что он в электронных декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества – недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Также стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Его подозревают в том, что он не указал в декларации одолженный миллион долларов.

Сам глава Минэнерго заявил о политическом контексте в подозрении, объявленном ему НАБУ.

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Источник: korrespondent.net