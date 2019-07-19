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19. 07. 2019

Парубий подписал закон о кастрации педофилов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№6449).

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, документ возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 19 июля.

Теперь закон передается для подпись президенту.

Химическая кастрация педофилов. Что приняла Рада

Ранее Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов в возрасте от 18 лет до 65 лет и создала их открытый публичный реестр. За законопроект №6449 за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, в июне в Украине был зафиксирован всплеск случаев сексуального насилия и убийства детей. 

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Источник: korrespondent.net

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