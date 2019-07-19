Луценко показал, как чиновники взятку делили

После обысков в горсовете Борисполя задержали первого заместителя мэра города и директора коммунального предприятия. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко в пятницу, 19 июля.

"Разница между словом и делом. Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс. грн", - написал генпрокурор.

По данным СМИ, речь идет о Николае Корнейчуке.

Ранее в полиции сообщили, что разоблачили чиновников Бориспольского горсовета в организации системы "откатов" и задокументировали факт вымогательства и получения взятки.

Напомним, во время визита в Борисполь президент Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета и поспорил с мэром города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net