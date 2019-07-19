Перепутала с ядом для жуков: жительница Тернопольщины убила себя уколом

На Тернопольщине летняя женщина ошибочно уколола себе яд для жуков вместо лекарств. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции в пятницу, 19 июля.

Так, в реанимационном отделении Козивской районной больнице умерла 68-летняя жительница села Золотая Слобода. В медицинское учреждение женщина попала с признаками отравления.

Полицейские, выехавшие на место и опросив родных и местного фельдшера, которая первой оказывала помощь односельчанке, выяснили, что женщина случайно уколола себе инъекцию с ядом от жуков, перепутав с препаратом для давления.

Сын сообщил, что мать была малограмотная, читать не умела. А лекарства лежали в ящике вместе с ампулами с ядом и снаружи были похожими. Полицейские выясняют обстоятельства несчастного случая.

Напомним, новорожденная выжила после семи укусов скорпиона. Ребенок, которому было три дня отроду, получил смертельную дозу яда. Увиденное испугало даже врачей.

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Источник: korrespondent.net