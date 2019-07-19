Премьер Косово ушел в отставку из-за повестки в трибунал Гааги

Премьер-министр республики Косово Рамуш Харадинай подал в отставку. Заявление, которое он зачитал на заседании правительства в пятницу, 19 июля, размещено на его странице в Facebook.

"Хочу сообщить вам, что сегодня я принял решение об отставке. Я подал в отставку, поскольку вызван на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в Гааге в качестве подозреваемого. Честь премьер-министра и государства должна быть сохранена, поэтому на допрос приедет частное лицо, а не премьер", – заявил Харадинай.

Премьер отметил, что правительство пока будет выполнять свои функции, и выразил надежду на то, что президент в определенный законом срок назначит новые выборы. После чего Харадинай надеется вернуть себе мандат.

В своей речи он также указал, что считает ошибочным идти на компромисс с Сербией. Харадинай высказал несогласие с позицией мирового сообщества, требующего отменить введенные его правительством пошлины в 100% на сербские товары.

Также премьер уточнил, что ему не выдвинули обвинения, но он будет допрошен.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость республики. Спецсуд ведет расследование свыше 500 убийств сербов после 2000 года.

Ранее власти Косово приняли решение закрыть въезд на свою территорию для всех сербских чиновников. В МИД Сербии назвали этот шаг Косово "беспрецедентным".

Также в июне стало известно, что Сербия готова ко вторжению в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.

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Источник: korrespondent.net