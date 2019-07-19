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19. 07. 2019

Зеленский сообщил, когда будет новый генпрокурор

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном парламенте. Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов Китая, информирует 19 июля пресс-служба главы государства.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора", – заявил Зеленский.

Он добавил, что "мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Основанием стало отсутствие юридического образования и процессуального опыта у главы ГПУ.

Ранее Верховная Рада не поддержала предыдущие прошения Зеленского по главам СБУ, МИД и Минобороны.

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Источник: korrespondent.net

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