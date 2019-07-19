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19. 07. 2019

Убийство мальчика под Киевом: 16-летнему юноше избрали меру пресечения

В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области четвертому подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает Громадське.

При этом прокуратура просила круглосуточный домашний арест.

Отметим, на месте трагедии находилось два полицейских и два гражданских лица. До этого момента подозрения были объявлены всем троим.  Сейчас в деле появился и четвертый подозреваемый - 16-летний парень, который также находился на месте убийства ребенка. 

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого Кирилл Тлявов попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве прошла акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

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Источник: korrespondent.net

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