В зоне ООС погибли двое украинских военных

На Донбассе в пятницу, 19 июля, двое военнослужащих ВСУ погибли от снайперского огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила погибли от снайперского огня сепаратистов.

Один из военнослужащих был доставлен в ближайшую районную больницу, однако от полученного ранения скончался.

Другой военный погиб на месте в результате пулевого ранения в бок и руку, пытаясь вынести товарища на носилках из зоны обстрела.

Как уточняется на странице 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook, погибли солдат Роман Джерелейко 1988 года рождения и командир взвода, старшина Александр Бардалим 1986 года рождения.

В сообщении указано, что Джерелейко получил пулевое ранение от рук снайпера и получил первую медицинскую помощь. На место происшествия прибыли командир роты и командир взвода, которые лично начали осуществлять эвакуацию раненого солдата.

"В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враг попал во второй раз − на этот раз в командира взвода, старшину Бардалима... Характер ранения был несовместимым с жизнью", − информировали в бригаде.

Несмотря на продолжение обстрела, военным удалось эвакуировать тяжелораненого Джерелейко, однако в больнице он умер.

Солдат был родом из города Волочиск Хмельницкой области. У него остались мать, отец, а также сын 2012 года рождения.

Старшина Бардаль родом из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он погиб за 20 дней до увольнении из рядов ВСУ, подчеркнули в бригаде. У него осталась жена и сын 2012 года рождения.