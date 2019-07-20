Иран отпустил второй танкер после проверки

Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен "вооруженными людьми" после пересечения Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 19 июля, на сайте компании.

"Оператор судна, британская судоходная компания Norbulk подтверждает, что на судно Mesdar, зарегистрированное как либерийское, высадился вооруженный персонал около в 17.30 по времени BST (19.30 по киевскому времени − ред.) в пятницу", − информировали в компании.

Также указано, что связь с судном была восстановлена, и капитан подтвердил, что вооруженные люди покинули судно и оно может продолжить плавание. Все члены экипажа в безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что танкеру разрешили продолжить движение после вынесения предупреждений, связанных с безопасностью и загрязнением вод.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

Позже появилась информация о возможном задержании танкера Mesdar.

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Источник: korrespondent.net