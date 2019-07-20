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20. 07. 2019

Британия пригрозила Ирану из-за задержания танкера

 
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News 19 июля.
 
"Если ситуация быстро не разрешится, будут серьезные последствия… Мы не смотрим на военные варианты, ищем дипломатический способ обеспечить скорейшее освобождение судна", - подчеркнул министр.
 
По его словам, Stena Impero окружили четыре иранских судна при поддержке вертолета. Судно изменило курс и направляется в территориальные воды Ирана. 
 
"На борту 23 человека, судно следует с британским флагом. На борту нет британцев, но мы беспокоимся за экипаж", - указал Хант.
 
Глава британского МИД сообщил, что обговорил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео и планирует разговор с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.
 
Он отметил, что сложившаяся ситуация неприемлема и в ближайшее время ее обсудят представители правительства.
 
Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

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Источник: korrespondent.net

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