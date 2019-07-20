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20. 07. 2019

Трамп считает потолок госдолга США "священным"

 
Президент США Дональд Трамп уверен, что администрация и Конгресс успешно договорятся о повышении потолка госдолга. Об этом он заявил журналистам 19 июля, пишет The Hill.
 
Американский лидер отверг предположение о том, что исполнительная и законодательная ветви власти США могут не договориться о повышении потолка госдолга, так как одна из сторон решит воспользоваться этим вопросом для оказания давления на другую.
 
"Будем надеяться, что мы находимся в хорошей форме применительно к потолку госдолга. Не могу представить, чтобы кто-либо когда-либо даже подумывал над использованием вопроса о потолке госдолга как о рычаге воздействия на переговорах", − указал Трамп, назвав ограничение долга "священным элементом" страны. 
 
Напомним, на прошлой неделе министр финансов Стивен Мнучин направил руководству Конгресса письма с предупреждением, что у правительства могут закончиться деньги в начале сентября, если законодатели не проголосуют за повышение потолка госдолга до августа.
 
На данный момент госдолг США составляет около 22 триллионов долларов. Как сообщила в январе телекомпания CNN, за два года президентства Трампа госдолг вырос на более чем два триллиона долларов.
 
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг США увеличится до 117% ВВП в 2023 году.

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Источник: korrespondent.net

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