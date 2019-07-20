Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2019, суббота, 06:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
20. 07. 2019

Оливер Стоун попросил Путина крестить его дочь

 
Режиссер Оливер Стоун во время интервью с Владимиром Путиным попросил российского лидера стать крестным отцом его 22-летней дочери. Расшифровка беседы была опубликована на сайте Кремля в пятницу, 19 июля.
 
Стоун поинтересовался у Путина, скольким детям он является крестным отцом. 
 
Президент РФ отказался называть точную цифру и ответил, что стал крестным для "единиц".
 
После этого режиссер попросил Путина стать крестным отцом для его дочери.
 
"Она хочет быть православной?" − спросил российский лидер.
 
"Мы сделаем ее", − заявил Стоун и уточнил, что девушке 22 года и она воспитана в "христианской традиции".
 
"Но надо ее спросить (о крещении), − отреагировал Путин, не дав однозначного ответа.
 
Ранее глава политсовета партии Оппозиционная платформа − За жизнь Виктор Медведчук рассказал, как ему удалось уговорить Путина стать крестным отцом его младшей дочери.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Где служишь?
- Я работаю в КГБ.
- Расскажи что-нибудь интересное!
- О тебе или о себе?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.