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20. 07. 2019

Хакеры взломали сайт Скотланд-Ярда

 
Хакеры получили доступ к сайту, элетронной почте и социальным сетям полиции Лондона и начали рассылать записи с нецензурной лексикой и размещать фальшивые пресс-релизы. Об этом в субботу, 20 июля, сообщило издание The Independent.
 
Отмечается, что злоумышленники сделали серию твитов с требованием освободить реп-исполнителя Digga D, который сейчас отбывает срок в тюрьме.
 
Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил, что полиция пытается обеспечить безопасность данных, и призвал игнорировать фейкову информацию.
 
По информации BBC, хакеры получили доступ к приложению MyNewsdesk, которое автоматически отправляет письма и публикует записи.
 
Хакеры взломали биржу криптовалют и похитили более $40 млн
 
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Источник: korrespondent.net

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