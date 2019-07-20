Хакеры взломали сайт Скотланд-Ярда

Хакеры получили доступ к сайту, элетронной почте и социальным сетям полиции Лондона и начали рассылать записи с нецензурной лексикой и размещать фальшивые пресс-релизы. Об этом в субботу, 20 июля, сообщило издание The Independent.

Отмечается, что злоумышленники сделали серию твитов с требованием освободить реп-исполнителя Digga D, который сейчас отбывает срок в тюрьме.

Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил, что полиция пытается обеспечить безопасность данных, и призвал игнорировать фейкову информацию.

По информации BBC, хакеры получили доступ к приложению MyNewsdesk, которое автоматически отправляет письма и публикует записи.

Хакеры взломали биржу криптовалют и похитили более $40 млн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net