В США в возрасте 92 лет скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли. Информацию об этом подтвердил в Twitter 19 июля президент южноамериканской республики Маурисио Макри.

"Я хочу выразить свои соболезнования родственникам и друзьям талантливого Сезара Пелли. Его работы, которые он оставил в качестве наследия по всему миру, являются предметом гордости для всех аргентинцев", − написал президент Аргентины. Напомним, Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман. Самые известные работы архитектора, переехавшего жить в США в 1952 году, − башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке, который раньше носил название Всемирный финансовый центр, а также небоскреб Costanera Center в Сантьяго, самый высокий в Южной Америке. Cмотрите фотогалерею: В США умер известный архитектор Сезар Пелли

Как сообщал Корреспондент.net , в мае в США умер архитектор Бэй Юймин, который спроектировал пирамиду музея Лувр в Париже.

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Источник: korrespondent.net