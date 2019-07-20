Напомним, Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман.
Самые известные работы архитектора, переехавшего жить в США в 1952 году, − башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке, который раньше носил название Всемирный финансовый центр, а также небоскреб Costanera Center в Сантьяго, самый высокий в Южной Америке.
Cмотрите фотогалерею: В США умер известный архитектор Сезар Пелли
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Источник: korrespondent.net
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