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20. 07. 2019

В США умер известный архитектор Сезар Пелли

 
В США в возрасте 92 лет скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли. Информацию об этом подтвердил в Twitter 19 июля президент южноамериканской республики Маурисио Макри.
 
"Я хочу выразить свои соболезнования родственникам и друзьям талантливого Сезара Пелли. Его работы, которые он оставил в качестве наследия по всему миру, являются предметом гордости для всех аргентинцев", − написал президент Аргентины.

Напомним, Пелли родился 12 октября 1926 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман.

Самые известные работы архитектора, переехавшего жить в США в 1952 году, − башни Петронас в Куала-Лумпуре, комплекс зданий Brookfield Place в Нью-Йорке, который раньше носил название Всемирный финансовый центр, а также небоскреб Costanera Center в Сантьяго, самый высокий в Южной Америке.

Cмотрите фотогалерею: В США умер известный архитектор Сезар Пелли

 
Как сообщал Корреспондент.net, в мае в США умер архитектор Бэй Юймин, который спроектировал пирамиду музея Лувр в Париже.
 
Умер автор программы уничтожения ядерного оружия в бывшем СССР

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Источник: korrespondent.net

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