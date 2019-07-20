Итоги 19.07: Задержание танкера, "цирк" с дорогами

Президент подписал указ о дорожных работах

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Документ предусматривает меры, направленные на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения и развитие сети качественных дорог.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал инициативу президента по ремонту дорог "цирком на госуровне". Он указал, что согласно "аналитике" Зеленского, на ремонт дорог предусмотрено в три раза меньше средств, чем необходимо.

Иран задержал британский танкер в в Ормузском проливе

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе. По данным КСИР, судно якобы нарушило международные правила.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил, что Тегеран ждут последствия, если задержанный танкер не будет быстро освобожден.

На фоне ситуации США анонсировали международную военную операцию на Ближнем востоке и одобрили переброску военных в Саудовскую Аравию.

Зеленский уволил ряд украинских послов

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 11 послов послов Украины.

Так, глава государства уволил украинских представителей в Армении, Вьетнаме и Королевстве Камбоджа, Кипре, Туркменистане, Ватикане, Мальте, Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили, Иорданском Хашимитском Королевстве, в Нигерии, Гане, Бенине и Сьера-Леоне, ЮАР, Марокко, а также посла в США.

В Офисе президента объяснили, что большинство дипломатов "пересидели свой срок".

Посольство РФ опубликовало карту с украинским Крымом

Посольство России в Лондоне опубликовало в соцсети карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

В МИД Украины "поблагодарили" российское дипведомство за признание очевидного и заявили, что ожидают аналогичных действий от других ведомств Кремля.

Спикер подписал закон о кастрации педофилов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости.

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр республики Косово Рамуш Харадинай подал в отставку. Он объяснил свое решение тем, что вызван на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в Гааге в качестве подозреваемого и прибудет туда как частное лицо.

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Источник: korrespondent.net